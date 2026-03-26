元ＡＫＢ４８の板野友美が２２日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、反響を呼んでいる家賃２００万円について語った。ゲストの板野は、ＡＫＢ同期の峯岸みなみから「家賃２００万円が大反響」と言われて苦笑い。さまざまなメディアで、豪華な自宅を公開しており、その家賃が２００万円であることも公表。夫でプロ野球ヤクルトの高橋奎二投手との折半であることも明かしている。板野は「余裕で２００万とかじゃなく、自分も会社