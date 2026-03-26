映画監督の李相日さん日本芸術院は26日、優れた芸術活動を表彰する2025年度日本芸術院賞に、歌舞伎を題材とした映画「国宝」の監督を務めた李相日さん（52）ら11組12人を選んだと発表した。建築家のユニットとして世界的に活躍する妹島和世さん（69）と西沢立衛さん（60）の2人は、初の連名での受賞となった。11組のうち、妹島さんと西沢さん、文芸評論家の沼野充義さん（71）、演出家の栗山民也さん（73）の3組には、特に業績