インスタグラムなどSNSの依存をめぐる裁判で、アメリカ・カリフォルニア州の陪審団は原告の訴えを支持し、運営企業側の責任を認めました。この裁判は、原告の女性がインスタグラムやYouTubeに依存し、うつ病になったとして、運営企業のメタなどを訴えていたものです。原告側は「企業側が無限スクロールなど中毒性の高い仕組みを意図的に組み込んだ」と主張するのに対し、企業側は「SNSの利用と精神疾患の因果関係は医学的に証明さ