3月16日、陽が落ちた東京・神田明神に青色の袴姿で現れたのは永瀬廉だ。隣には、夜に映える真っ赤な着物姿の吉川愛と、白い着物を着た片岡凜の姿もあった。「3月27日に公開される映画『鬼の花嫁』のヒット祈願イベントがおこなわれていました。同作はクレハ氏による小説が原作で、あやかしと人間が共存する世界を描いた恋愛ファンタジーです。平凡な高校生・東雲柚子を吉川さんが演じ、柚子を花嫁に迎えようとする鬼のあやかし・