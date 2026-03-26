【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグのパドレスは２５日、ダルビッシュの制限リスト入りを発表した。ダルビッシュは昨年１０月に右肘を手術し、今季は登板できない見込み。大リーグ公式サイトによると、メジャー出場の前提となる４０人枠から外れ、球団は給与を支払う義務はないという。また、松井が１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入り。左脚を痛めてワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表入りを辞退し