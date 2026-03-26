ロックバンド「ViViD」のボーカル・SHINが26日、ソロ・プロジェクト初となるミニアルバム「THEFLAG」を5月27日にリリースすると発表した。5月30日には東京・EXTHEATERROPPONGIでワンマンライブを開催することも決定した。近年はソロアーティストとして活動を続け、昨年から期間限定で再結成されたViViDの復活ライブなど、精力的に音楽活動を続けているSHIN。「THEFLAG」は、SHINの代名詞とも言える圧倒的な歌唱力を惜