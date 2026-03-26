サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのハンジ・フリック監督がクラブと１年契約を延長する見通しだという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙エル・ムンド・デポルティボが伝えている。報道によると、２週間後となる４月８日の欧州チャンピオンズリーグ準々決勝のトレチコ・マドリードとの第１戦に合わせて監督を担当するイスラエル人代理人ピニ・ザハヴィ氏がバルセロナ入り、具体的な話し合いをすることになっている