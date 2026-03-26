3月26日、郄石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第124回が放送された。最終回が迫るが、今作のメインテーマである「怪談」の扱いをめぐって、視聴者から不満を持たれているようだ。同作は、明治時代に来日し、『KWAIDAN（怪談）』などを執筆した作家のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と、その創作活動を妻として支えた小泉セツをモデルに、怪談を愛する夫婦の生き様を描いた物語。ヒロイン・松野ト