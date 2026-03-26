3月25日放送の『有吉の壁』（日本テレビ系）で、お笑い芸人の “もう中” こと、もう中学生が結婚を報告した。「この日は埼玉の西武園ゆうえんちからの生放送となり、もう中さんは『発表団』と題されたコントを披露。『結婚いたしました』とサプライズ報告し、司会の有吉弘行さんと佐藤栞里さんも驚きの様子でした。お相手は、もう中さんと同郷の長野県出身で、信州上田観光大使を務めるモデルでタレントの恵理さん。同日に更