3月25日にNHKで放送された『SHOWTIME開幕！潜入！ドジャースタジアム舞台裏SP』にタレントの指原莉乃が出演した。MLBの開幕を翌日に控え、番組はワールドシリーズ3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースの本拠地、ドジャースタジアムの裏側を取材。グラウンド整備の様子や観客を楽しませるためのさまざまな仕掛けの数々を紹介した。指原とともにゲスト出演したサバンナの高橋茂雄は、2025年にドジャースタジアムで夫人ととも