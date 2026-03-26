中日・井上一樹監督（５４）が２６日、マツダスタジアムで広島・新井貴浩監督（４９）と開幕前日の共同会見を行った。井上監督は「明日からいいスタート切れるように頑張りたいと思います」と気合十分。開幕マウンドを柳裕也投手（３１）に任せた理由について「彼はドラゴンズに入って年数も重ねていますし、昨年、成績的にもちょっとふがいない部分があった。それを挽回すべく、そういった意気込みをぶつけてほしいなという思