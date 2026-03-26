バレエやオペラで働きたいとは思わないハリウッド最大の祭典、第98回アカデミー賞の授賞式が３月15日（現地時間、以下同）、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、レオナルド・ディカプリオ主演、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞、監督賞、ショーン・ペンの助演男優賞など最多６部門で受賞した。そうしたなか、波乱があったのは主演男優賞だ。１月４日に開催された映