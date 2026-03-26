猫は自律神経失調症になるの？ 「自律神経失調症」とは、自律神経のバランスが崩れて本来無意識に調整されている身体の機能に異常が出る状態を指します。 猫でもこの状態になることがあり、獣医学では“自律神経障害”や“キー・ガスケル症候群”と呼ばれたりもします。自律神経は交感神経と副交感神経という2つの系からなっていて、呼吸・心拍・消化・体温調整といった生命維持に不可欠な機能を調整しています。こ