筆者の家族の話です。家では王様のようだった父が、母の入院をきっかけに変わりました。父が母に差し出した一杯のお茶が、家の空気を少しだけ動かしたのです。 父は王様 父は、家では王様のような存在でした。目の前のリモコンさえ自分では取らず「おい」と声をかければ母が動く。それが当たり前の光景でした。家事はすべて母が担い、父は座ったまま新聞を広げるだけ。私にとっても、それが長年変わらない実家の風景でした。