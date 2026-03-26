自身のXで報告プロ野球・元千葉ロッテの島孝明さんが25日、慶應義塾大学大学院修士課程を修了したことを自身のSNSで報告。周囲への感謝を綴っている。26日に更新された自身のXで「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と報告。「野球以外の分野にも関わる機会が多く、柔軟な思考を持ち続けることができました。また研究だけでなく、様々なことに挑戦して多くの経験を積めた2年間でもありました。指導していただいた先