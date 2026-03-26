コミックレーベル「COMIC LuPIA（ルピア）」の第3弾作品『誓約魔術に誓ってもらってもいいでしょうか？』が連載スタートしました。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】本作の主人公は、魔術の才に恵まれた公爵令嬢ローゼリア。王国の思惑のため、3人の王子の中から結婚相手を選ぶよう命じられます。もし拒めば、年の離れた貴族への後妻入りという別の道が。そこでローゼリアは、ある“魔術的な条件”を提示します。その意図