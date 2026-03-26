2027年3月19日（金）より開催される、「２０２７年国際園芸博覧会 （GREEN×EXPO 2027）」。【全写真】会場イメージも公開！「園芸博」イベント画像まとめ開催のちょうど1年前となった3月19日（木）より、チケットの前売り販売がスタートしました！オトクな早割、手元に残る記念チケットも！今回の「GREEN×EXPO 2027」のテーマは、「幸せを創る明日の風景」。植物の自然資本財としての多様な価値を再認識し、自然との共生や幸福感