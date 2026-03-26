ドジャース・大谷翔平（31）が圧巻の投球を披露した。【もっと読む】投手・大谷翔平「不規則ローテ」の波紋日本時間25日のエンゼルス戦で今季初のリアル二刀流で出場。投手では4回3分の0を4安打3失点ながら、6者連続を含む11三振を奪ったのだ。試合後のロバーツ監督は「彼は（開幕に向けて）準備ができている」とし、米メディアからサイ・ヤング賞受賞の可能性について問われると「間違いなく候補に入ってくる」と太鼓判を押