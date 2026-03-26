コカ・コーラから、ゼロシュガー・ゼロカロリーの果汁飲料「ミニッツメイド ゼロシュガー」の新味として、「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」が2026年3月30日(月)に登場します。「ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード」と同様にレモンのすっきり後味を特徴としながら、完熟ピーチのやさしい甘さも加わっているとのこと。一足早く飲むことができたので、実際にその味を確かめてみました。「ミニッツメイド ゼロ