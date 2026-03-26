陸上長距離の青学大・原晋監督は２６日、都内でアスリートの誹謗（ひぼう）中傷や性的ハラスメントを根絶し、時代に合わせた新しい応援文化を醸成する新たなプロジェクト「リスペクション〜アスリートのために私たちができるＡｃｔｉｏｎを〜」の開始を宣言した。原監督は本プロジェクトの共同代表を務め「スポーツ界だけの問題だけではないが、スポーツ界はより目立ちやすい存在。発信することで社会課題、問題等の解決にもな