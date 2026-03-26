西武・中村剛也内野手（４２）の長男で、大阪桐蔭の中村勇斗内野手（２年）が７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たした。先頭から２者連続で一塁ゴロをさばくなど、軽快な動きで甲子園を沸かせた。同点の９回２死からの初打席では、三塁側アルプスでは、父と同じ応援歌が流れた。♪その胸を焦がす炎のままに気迫で打ち抜くんだバックスクリーン３球三振デビューとなったが、偉大な父と同じ応援歌と、おかわ