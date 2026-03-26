音楽プロデューサーの松任谷正隆（74）がMCを務めるBS朝日『カーグラフィックTV』（毎週木曜後11：00）が、きょう26日に放送される。今回は、日産『ルークス』、スズキ『スペーシアギア』を取り上げる。【最新番組カット】内装も広い…日産『ルークス』、スズキ『スペーシアギア』内外装全部見せ毎月の新型車販売台数における比率が軽く3割を超え、全国の自動車保有台数に占める割合もすでに4割を超えているという軽自動車。