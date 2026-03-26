ヤクルトからポスティングシステムでMLBのホワイトソックスに移籍した村上宗隆（26）が、憧れだったメジャーデビューを前に思いを語った。同時期に海を渡った岡本和真（29、ブルージェイズ）とは移籍先決定までの緊迫の時間に頻繁に連絡を取り合い、「傷の舐め合い」をしていたという裏話も。「これしか生きる術がない」という村上に“野球への覚悟”とメジャー1年目の意気込みを聞いた。（聞き手：元日本ハム・杉谷拳士さん）【写