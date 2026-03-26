ホルムズ海峡の緊張が続く中、「成功」と評価された日米首脳会談。その舞台裏では一体何が起きていたのか。ヘグセス米国防長官との2度にわたる電話会談の内幕や、緊迫する艦船派遣問題、そして憲法9条と国益をめぐる「根本的な問い」とは――。防衛装備品の輸出や自衛官の待遇改善まで、小泉進次郎防衛大臣に聞きました。（聞き手：川戸恵子収録：3月24日）【写真を見る】【小泉進次郎氏】トランプ政権の“刺客”と本気筋トレ。