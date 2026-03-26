ロックバンド・ViViDのボーカル・SHINが、ソロプロジェクト初となるミニアルバム『THE FLAG』を5月27日にリリースすることを発表。5月30日には東京・EX THEATER ROPPONGIでワンマンライブも開催する。【画像】豪華仕様のSHIN『THE FLAG』数量限定生産盤ジャケットViViDのボーカリストとしての活動を終えたあと、近年はソロアーティストとして活動し続け、さらに昨年より期間限定ながら再結成されたViViDの復活ライブなど、精力