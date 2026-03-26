自転車の「青切符」制度が4月1日から始まります。警視庁はきょう、東京・品川区で、来月1日から始まる自転車の交通違反に対する「青切符」制度を知ってもらおうと呼びかけました。16歳以上を対象に、「ながらスマホ」などの悪質な違反については、指導警告なしに直ちに摘発する方針で、最高で1万2000円の反則金が科せられます。スマホがホルダーなどで固定されていても画面を注視していれば違反となり注意が必要です。