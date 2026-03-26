30日に発売される雑誌『ROCKIN’ON JAPAN』2026年5月号の表紙画像とラインナップが解禁され、表紙巻頭をずっと真夜中でいいのに。が飾ることが発表された。【写真】ずっと真夜中でいいのに。大阪・関西万博でのライブの模様同号では、25日にフルアルバム『形藻土』をリリースしたずっと真夜中でいいのに。が、初めて同誌の表紙巻頭を飾る。音楽シーンで圧倒的な存在感を放ちながら、これまで数少ないメディア露出しかしてこな