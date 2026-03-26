ベトナム国籍のレェ・ティ・ニャット・リンさんの遺体が発見された現場を訪れ、手を合わせる父レェ・アイン・ハオさん＝26日午前、千葉県我孫子市千葉県で2017年に同県松戸市立小3年だったベトナム国籍のレェ・ティ・ニャット・リンさん＝当時（9）＝が殺害され、同県我孫子市で遺体が見つかってから9年となる26日、父レェ・アイン・ハオさん（43）が、発見現場の排水路を訪れた。今年で18歳だったはずのまな娘を思い「悲しみは