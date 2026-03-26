新年度、新しい自分としてスタートを切るコツは、『脳内トーク』にあり！？4万人以上に成功者のノウハウを科学的に伝えてきた、脳科学者の西剛志氏に聞きます。【写真を見る】「でも」は言ってもOK！脳科学者が教える『脳内トーク』で“なりたい自分”に【ひるおび】脳科学者西 剛志氏：最新の研究でも、大人になっても脳は変わりやすいことがわかっています。自分を変える力は自分の中にあります。人生で一番会話をする相手は「