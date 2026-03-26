お笑いコンビ「ハリセンボン」の箕輪はるか（46）が26日、ニッポン放送「バカリズムザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。仲が良いお笑いコンビについて語った。この日は「ナイツザ・ラジオショー」のパーソナリティー・ナイツが春休みを取っているため代役パーソナリティーとしてバカリズムが出演。「ハリセンボンの2人もめっちゃ腰低いですよね」「はるかさんが雑に扱う後輩とかいるんですか」と質問した。箕輪は「仲