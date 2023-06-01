囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第7局で、一力遼前棋聖を破りタイトルを獲得した芝野虎丸新棋聖＝26日午後、神奈川県箱根町囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第7局は25、26の両日、神奈川県箱根町で打たれ、挑戦者の芝野虎丸十段（26）が163手で一力遼棋聖（28）＝名人・王座・天元・本因坊との五冠＝に黒番中押し勝ちし、対戦成績4勝3敗で棋聖を奪取、十段と合わせ二冠となった。一力前棋聖は5連覇、自身初の名誉称号となる「名誉棋聖