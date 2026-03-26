ロックバンドViViDのボーカルで、ソロアーティストとして活動するSHINが、5月にソロプロジェクト初のミニアルバムのリリースと、ワンマンライブを行うことが26日、発表された。ミニアルバム「THEFLAG」は5月27日リリース、ワンマンライブは5月30日に、東京・EX THEATER ROPPONNGIで行う。ViViDは15年に解散後、25年から期間限定で再結成し、ライブを行っている。▼SHINコメント新曲「THE FLAG」、「One of Treasure−The Flag