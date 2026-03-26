生鮮トマトの生産・販売も展開しているカゴメは、スルフォラファングルコシノレートの研究報告による2つの機能を届出表示した機能性表示食品「スルフォラファンブロッコリー」を4月6日より首都圏を中心に販売する。「スルフォラファンブロッコリー」は、機能性関与成分による研究報告として2つの機能性を届出表示した機能性表示食品で、スルフォラファングルコシノレートが含まれている。スルフォラファングルコシノレートを24