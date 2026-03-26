チェルシーに所属する19歳DFジョシュ・アチェアポンには多くのクラブから関心が寄せられているようだ。U-20イングランド代表にも名を連ねる同選手はチェルシーのアカデミー育ちの選手で、2024年5月にトップチームデビュー。クラブの未来としてその才能が期待されている選手の一人だ。しかし、まだ若いということもあって、チェルシーでの出番は限られており、今シーズンはここまで公式戦24試合に出場しているものの、プレイタイム