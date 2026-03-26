バルセロナが、ガラタサライに所属するナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンの獲得に興味を持っているようだ。今夏にポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが契約満了を迎えるバルセロナはストライカーの獲得を画策。アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスがメインターゲットだとみられている。しかし、同選手には高額な移籍金が必要になることからバルセロナはプランBとしてガラ