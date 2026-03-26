全長約70m、全幅約75m中部空港の公式SNSアカウントが「朝スカイデッキに来てこの光景びっくりです」というコメントともに、同空港に飛来してきた航空機の写真を投稿。この投稿に、航空ファンなどから多くの反響が寄せられています。【写真】えっ…これが中部空港に降臨の「巨大な珍客」全貌です今回飛来してきた機体は、量産化された飛行機としては「世界最大」ともいわれている超大型輸送機、アントノフAn-124「ルスラン」で