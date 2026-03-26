北海道・根室警察署は2026年3月26日、傷害の疑いで根室市の漁船員の男(62)を逮捕しました。男は3月25日午前8時20分ごろ、知人女性（57）の自宅で、女性の頭を近くにあったカセットコンロ本体で殴るなどの暴行を加え、軽傷を負わせた疑いが持たれています。当時、男は酒を飲んでいて、女性のわき腹を蹴ったほかヘッドロックもしたということです。男は容疑を認めていますが、殴った回数について女性と認識が違うと話していて、調べ