◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭 6―5（延長10回タイブレーク） 三重（2026年3月26日甲子園）大阪桐蔭が三重に延長10回タイブレークの末に6―5で競り勝ち、2年ぶりにベスト8入り。歴代5位タイとなる春夏通算80勝目をマークした。三重には14年夏決勝（4―3）、18年春準決勝（延長12回3―2）に続き、またも1点差での勝利となった。大阪桐蔭OBの西武・中村剛也内野手（42）の長男、勇斗内野手（2年）が7回