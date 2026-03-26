◇ファーム・リーグ西地区阪神4―1オリックス（2026年3月26日杉本商事BS）阪神は「6番左翼」でスタメン出場した前川が3打数2安打と気を吐いた。1点を先制した初回2死一、二塁に曽谷の外角寄りの146キロ速球を逆らわず左前にはじき返すタイムリー。8回の第4打席では4番手の芦田から右前打を放った。左翼のレギュラー争いで中川らに後れを取り、開幕は2軍からのスタートとなった。「結果的に安打は出てますけど、まだま