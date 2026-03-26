卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。出場する男女４チームが２６日に都内で会見に臨んだ。レギュラーシーズン（ＲＳ）２位から“下克上”を目指す女王・神奈川は、同１位の宿敵・日本生命と対戦。主将の平野美宇は「チームは団結力も高まっているのですごい楽しみ。向かって行って、木下アビエル神奈川として初の２連覇を目指して頑張りたい」と力を込め