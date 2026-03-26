阪神・藤川球児監督が「ＪＥＲＡセントラル・リーグ公式戦２０２６」の開幕前日共同記者会見に出席し、決意表明した。「東京ドームで宿敵の巨人なので、望むところという、早く勝負したい」と口にすると、開幕投手の村上については「私たちのチームは『慣れるな』と。常に新しい気持ちで挑戦者で戦うと言い続けて昨年来よりやっています。あす村上が勝負師として挑戦していく姿を楽しみにしています」と言葉に力を込めた。