26日午後3時半前、東京・大田区の住宅で火事があり、現在も延焼中です。この火事で逃げ遅れた人が2人いるという情報があり、東京消防庁などが確認を急いでいます。警視庁などによりますと、26日午後3時20分ごろ、大田区池上の住宅で「煙が出ている」と110番通報がありました。現在も延焼中で、東京消防庁がポンプ車など22台を出動させ、消火活動にあたっています。また、この住宅で2人が逃げ遅れているという情報があり、東京消防