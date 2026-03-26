NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕1軍メンバーが明らかになりました。阪神は29選手を登録。ルーキーからはドラフト3位の外野手・岡城快生選手がメンバー入りとなりました。また先日のWBCに出場していた坂本誠志郎選手、佐藤輝明選手、森下翔太選手も名を連ねており、開幕から無事シーズンをスタートすることとなりそうです。また現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した濱田太貴選手も一軍スタート。オープン