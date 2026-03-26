フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳを更新。同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を、２６日の放送をもって卒業した小山内鈴奈アナウンサーの写真を公開した。生田アナはインスタグラムで「小山内さんめざまし卒業です！４年半、ありがとう！」と感謝の言葉をつづり、番組裏での小山内アナの様子を多数アップ。「ノンストップでの大活躍、間違いなし！！！」と、来月から小山内アナが