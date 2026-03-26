マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、故郷に10万ポンド（約2130万円）相当の書籍を寄贈したようだ。25日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ハーランド自身は父親のアルフ・インゲ・ハーランド氏がリーズでプレーしていたこともあり、リーズ（イングランド）で生まれているが、その後ブリン（ノルウェー）という町で育った。その育った町に向けて、ハーランドは父親とともに昨