防衛省沖縄防衛局の村井勝局長（右）に意見書を手渡す沖縄県宜野湾市議会の呉屋等議長＝26日午後、嘉手納町日米両政府が米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還で合意してから4月12日で30年となるのを前に、宜野湾市議会は26日、普天間飛行場の早期返還を求める意見書を全会一致で可決した。呉屋等議長ら市議団は同日、防衛省沖縄防衛局を訪れ、村井勝局長に意見書を手交した。意見書では「返還時期すら明確に示されていな