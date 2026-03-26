韓国の李在明（イジェミョン）大統領がフィリピン・韓国ビジネスフォーラムで演説する様子＝3月4日/Jam Sta Rosa/Pool/Reuters（CNN）世界的なエネルギー危機が深刻化する中、燃料不足にあえぐアジア各国は緊急対策の実施に乗り出している。韓国の李在明（イジェミョン）大統領は26日、新たな緊急対応体制を発表。国民に対し「公共交通機関の利用や節電など、小さな身の回りの行動に積極的に参加してほしい」と呼びかけた。またガ