ＴＢＳ系の情報番組「アッコにおまかせ！」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２６日更新され、２９日放送の同番組最終回に出演する準レギュラーのメンバーが発表された。番組Ｘでは「レギュラー放送最終回３月２９日の『アッコにおまかせ！』に出演する準レギュラー」と記され、以下のタレント１６組１９人の出演予定を報告した。出川哲朗勝俣州和松村邦洋カンニング竹山陣内智則井戸田潤囲碁将棋見取り図ニューヨーク朝日奈央岡田紗