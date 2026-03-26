エースをねらえ！ ヤクルト再建を託された４人の投手（後編）前編：ヤクルト再建を託された先発陣 吉村貢司郎と奥川恭伸が挑む143イニングの壁＞＞３年連続でＢクラスに沈むヤクルトにとって、大きな起爆剤となり得るのが先発投手陣だ。前編で紹介した右腕の吉村貢司郎と奥川恭伸に続き、後編では左腕の高橋奎二と山野太一に、今季にかける思いを聞いた。プロ11年目を迎えたヤクルト・高橋奎二photo by Yoshihiro Koike【課題