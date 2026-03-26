三省堂書店は3月19日、神保町本店をリニューアルオープンした。三省堂書店神田神保町本店今回のリニューアルは、単なる建物の改築に留まらず、新しい書店の魅力を提供することを目的として行われたという。三省堂書店神田神保町本店コンセプトは「Entrance to the World(世界の入り口)」。並んだ本を眺めるだけで世界を見渡せる、そして気の向くままに歩くだけで世界のかたちが見えてくる、「Entrance to the World」の役割を果た